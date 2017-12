Madre e due figli carbonizzati, la pista dell'omicidio-suicidio: il male oscuro della famiglia benestante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Dicembre 2017, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 09:25

Inviato a Mercato San SeverinoEra il più piccolo, 58 anni, Franco. Cultore di letteratura classica, professore in pensione, era assai richiesto per le sue lezioni private di greco e latino. Era la sua vera occupazione, la sua evasione da una vita sempre uguale, da una routine schiacciante tra casa, cura dell'anziana madre, convivenza con il fratello maggiore. Franco accompagnava le lezioni con la sua profonda fede cattolica, che lo faceva essere tra i più assidui frequentatori della vicina chiesa francescana di Sant'Antonio in piazza Dante.Lo ricordano i quattro frati, ma soprattutto il parroco Leone Mocerino Esposito arrivato un anno fa, con padre Romeo Amato che nella chiesa-convento è invece da sette anni. «Un cattolico osservante, molto devoto» dicono. Alla Messa domenicale, Franco era uno dei lettori abituali delle sacre scritture prima della pagina del Vangelo. E in chiesa entrava sempre con la sua Bibbia tra le mani. Un devoto, entrato a far parte dei turni settimanali di un'ora ciascuno per assicurare la devozione eucaristica nella piccola cappella esterna alla chiesa.Quanto una vita così grigia, vissuta senza un legame d'amore profondo, senza una relazione affettiva da ricordare abbia pesato su quella depressione di cui tanti parlano a Mercato San Severino, non si può stabilire senza cadere nella facile psicologia da bar. Di certo, Franco divideva la sua quotidianità con il fratello sessantunenne Donato, che aveva seguito invece le orme paterne e si era laureato in medicina. Ma non esercitava né si era specializzato. Il suo impegno principale era rappresentato dall'amministrazione dei beni patrimoniali di famiglia. Era lui a seguire i rapporti con gli inquilini che abitavano nelle sei case del palazzo di via Sanseverino.Unico vezzo e unica passione di Donato era la musica. Amava il rock e ascoltava la musica in vinile. Ne possedeva un'intera collezione, alcuni dischi a 33 giri erano anche rari e lui li mostrava con soddisfazione. Anche Donato, come il fratello Franco, non si era sposato. Non aveva una relazione da ricordare. E la vita trascorreva con la famiglia di sempre. Fratello e madre con lui nella stessa casa, da quando avevano perso, poco più che adolescenti, il padre Mario.