Addio a Peppe Esposito, il prof gentiluomo, comunista, animalista e pacifista. Dolore in città per l'improvvisa dipartita avvnuta ieri a Bogotà, capitale della Colombia. Esposito, 67 anni, è stato colpito da un malore mentre era in palestra. Era insegnante presso una scuola di Bogotà, ma in passato era stato titolare di cattedre anche in Nigeria, Zambia, Usa. Tra pochi giorni, sarebbe tornato a San Severino per trascorrere le festività natalizie. Lascia una sorella, Lella, un fratello, Antonio, e alcuni nipoti.

APPROFONDIMENTI Incendio in casa per una stufa a gas donna salvata da militari e pompieri Marzia Capezzuti, la verità s’allontana: il perito prende 120 giorni Morto a 17 anni a Mercato San Severino, l'amico condannato per possesso di stupefacenti

L'intellettuale, due lauree, una in filosofia e l'altra in lettere classiche, conseguite all'Unisa, giornalista pubblicista, era molto conosciuto e stimato in città per il suo impegno profuso negli ultimi quaranta anni nei campi della cultura, della politica locale, in difesa degli animali. Schivo, umile e riservato, trascorreva lunghe ore della giornata dedicandole alla lettura. Era facile incontrarlo lungo corso Diaz, in piazza Sant'Antonio o in piazza Ettore Imperio, con libri o quotidiani sotto il braccio.

Nel 1995 fu candidato al Consiglio comunale, nella lista dei Verdi. Negli anni 80, insieme ad alcuni amici di gioventù, fece parte del gruppo di studiosi che frequentava l'ex Centro Servizi Culturali, all'epoca diretto da Gino Noia, impegnandosi negli studi della storia locale, in particolare della nobile famiglia dei Sanseverino e del castello medievale. Appassionato di fotografia, frequentava il locale convento francescano e il gruppo dei volontari presepisti, soprattutto in questo periodo durante il quale viene allestito l'artistico presepe. Sempre negli anni 80, fu uno dei promotori della locale associazione zoofila. Amava moltissimo gli animali, in particolare cani e gatti. Ne accudiva diversi e, quando andava all'estero per lavoro, ne portava alcuni con sé. Tramite l'Ambasciata italiana, la salma verrà trasferita a San Severino nei prossimi giorni.