Mercato San Severino, festa per le studentesse del Virgilio: campionesse provinciali di pallavolo

Le ragazze dell'istituto superiore Virgilio di Mercato San Severino sono campionesse provinciali di pallavolo. Le studentesse hanno conquistato il trofeo provinciale con un risultato di tre set a zero contro il liceo Leonardo Da Vinci di Sapri. Una partita entusiasmante che ha visto le atlete mostrare le proprie qualità sportive con grinta e tanto cuore, con il primo incontro disputato contro il liceo di Cava de’ Tirreni Genoino, vinto nettamente per tre set a zero, per poi concludere in bellezza contro le studentesse di Sapri.

A guidarle i professori di Scienze Motorie Lucio Marino e Antonio Sessa che hanno sfidato le difficoltà di una scuola che ancora non dispone di una palestra. A supporto degli allenamenti il centro sportivo S. Lorenzo di Piazza del Galdo, di cui fanno parte come pallavoliste alcune ragazze. Entusiasmante il tifo degli studenti supporter del Virgilio che con striscioni e tamburi hanno incoraggiato le compagne di scuola. Felice la dirigente Luigia Trivisone, in prima linea per le attività sportive della scuola.

La formazione ha visto studentesse tra i 14 e 16 anni: Amelia Tulimieri, Rossella Calabrese, Francesca Cavaliere, Ines Erra, Barbara Laudati, Lorenza Maya Pannullo, Giulia Picarella, Francesca Russo, Miryam Russo, Noemi Toro, Maria Maddaloni, Maria Vicinanza. Ad attenderle ora le finali regionali che si disputeranno l’8 maggio al Palavesuvio di Napoli.