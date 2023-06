Mercato San Severino, via al piano estate nel Secondo Circolo per oltre 130 bambini

La scuola si colora d’estate. Al Secondo Circolo di Mercato San Severino inizia il piano estate, che accoglierà oltre 130 bambini in 13 laboratori dedicati all’arte, all’educazione motoria, al teatro, al giornalismo, alla genitorialità, alla musica, alla lingua inglese e ad attività botaniche. Un’esplosione di laboratori, di interessi ed entusiasmo per gli alunni coinvolti che saranno affiancati da docenti interni ed esperti esterni che hanno creato per loro percorsi didattici dove al primo posto si mettono la creatività, il fare e la scoperta.

I progetti estivi si svolgeranno nei plessi di S. Angelo e S. Vincenzo, con attività che interesseranno anche gli spazi esterni alla scuola con merende e giochi all’aperto.

Il Comune a supporto della scuola estiva ha attivato anche un servizio di pre e post accoglienza. Una scuola che accoglie i suoi alunni anche in estate con attività stimolanti e vivaci che li accompagneranno per tutto il mese di giugno, con una manifestazione finale che si terrà al boschetto di Mercato San Severino il primo luglio. Come simbolo del progetto estate si è scelto il fiore di loto per il suo significato simbolico di passione e rinascita.

Soddisfatta la dirigente scolastica Anna Buonoconto: «Aprire la nostra scuola d’estate è ormai diventato un obiettivo. Creare ambienti accattivanti e stimolanti per i bambini è la finalità del nostro agire. Formare al meglio le menti, fortificare la psiche e dare ad uno bambino l’opportunità di raggiungere le mete desiderate e soprattutto, come afferma Mark Twain, dare la possibilità ad ogni giornata di essere la più bella della loro vita».