Messa in sicurezza sulla Ravello-Tramonti, chiude per cinque ore la Sp1

Cinque ore ore di stop alla viabilità sulla Ravello - Tramonti.

Domani, mercoledì 8 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13, l'importante arteria montana di collegamento resterà off limits per consentire il proseguimento dei lavori di bonifica nei punti interessati da colate di pomice e fango.

La disposizione è stata resa nota dai comuni interessati che hanno informato gli utenti della Strada Provinciale 1 della chiusura al traffico prevista dal chilometro 6+650 al chilometro 7+400. I lavori di messa in sicurezza interesseranno alcuni valloni interessati da frane e tutti ricadenti nel territorio del Comune di Tramonti,

L'intervento, inserito nel più complesso progetto di messa in sicurezza dell'area realizzato dalla Comunità Montana dei Monti Lattari per arginare le frequenti colate in seguito al maltempo, vedrà anche l'impiego di elicotteri e potrebbe essere sospeso solo in caso di avverse condizioni meteo.