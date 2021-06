«Cara maestra porta il nostro cuore», così i bimbi all'insegnante in pensione

Ultima campanella con una bella sorpresa per la maestra Rosa, a Contursi Terme. Nel giorno che chiude il ciclo con i "suoi" bambini di V A, chiude anche il ciclo a scuola per la sua pensione. Inaspettati quei messaggi d'amore dei bambini racchiusi in un grande cuore, uno di questi è «Cara maestra ti do­niamo il nostro cuor­e...».

Un regalo speciale ed un riconoscimento che hanno voluto triturarle Luisa, Fiorsalvatore, Davide, Dario, Daniela, Ambra, Eva, Benedetta, Rosario Luca, Carmela, Pasquale, Arianna, Mario, Claudia, Donato, Weronika, Giovanna, Alex, Salvatore. Loro a nome di tutti gli alunni di ogni tempo.

«Diciamo grazie a quelle persone che più di altre, anche solo svolgendo il proprio ruolo all'interno di questa bizzarra società, sono riuscite a fare la differenza. Anche la "semplice" parola giusta detta al momento giusto o un semplice sorriso, una semplice parola d'incoraggiamento oppure mostrando la voglia di aiutare ancora e ancora, sempre, come un'eterna, dolce, chioccia che sotto lo sguardo vigile e amorevole si prende cura dei suoi pulcini, questa è stata la nostra maestra Rosa Marolda, una donna, una mamma, prima ancora che la dolce maestra delle elementari; di quando il mondo ci fece un brutto scherzo e noi, grazie anche a Lei, riuscimmo a non far perdere mai il sorriso si nostri figli», hanno aggiunto invece i genitori per la maestra Rosa Marolda.