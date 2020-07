LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lasciato uned ha spento il cellulare. Ore di apprensione a Sarno per il professoreUn lungo post alle ore 11:30, in cui aveva fatto intuire di essere su un monte in procinto di un gesto estremo. Poi alla fine un "addio" che ha fatto preoccupare l'intera comunità sarnese.“Dopo aver fatto una lunga scarpinata – ha scritto - ed aver raggiunto un posto in una località amena ed incantevole tra le montagne dell'Agro nocerino sto per compiere qualcosa di importante. Infatti, molto probabilmente, questo è l'ultimo mio post che leggete poiché fra poco spegnerò il mio cellulare e non avrò più contatti con nessuno. Sono arrivato ad una decisione non molto bella. Gli artefici che mi hanno portato a tutto ciò sono due donne ed un uomo.Nella mia vita non ho mai fatto del male a nessuno anzi sono stato il più delle volte altruista per poi ottenere che cosa? Offese, augurandomi costantemente la morte, vilipeso, ma soprattutto vessato. È arrivato il momento non ce la faccio più. Addio”.Allertate le forze dell'ordine, le ricerche sono subito iniziate e si sono concentrate sulle aree periferiche della città. Dalla zona montuosa di Episcopio, a Lavorate, fino a Bracigliano. Ore di ricerche, su tutto il territorio, la foto è stata condivisa migliaia di volte per cercare qualche segnalazione utile. Sono stati gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, ad intercettare il prof in via Bracigliano. In stato di shock, sarà ascoltato per capire cosa sia davvero accaduto in quelle ore di silenzio e cosa abbia determinato il messaggio.