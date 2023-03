Salerno, con «Messi» parte il ciclo di incontri «Tango, storie di calcio e passione»

Il calcio è fatto di storie straordinarie legate a fuoriclasse indiscutibili. Come Lionel Messi che, dopo una serie innumerevole di successi in carriera, tre mesi fa ha trascinato l’Argentina alla vittoria dei Mondiali in Qatar. Se ne parlerà a Salerno in «Vite fuori dal comune», il primo evento della manifestazione «Tango, storie di calcio e passione».

Appuntamento mercoledì 22 marzo alle ore 18.30 al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno con Fabrizio Gabrielli e il suo libro «Messi». L’incontro sarà moderato da Jvan Sica. Dalle 17.30 sarà visitabile la mostra, curata dall’Associazione 19 Giugno 1919, sul tema «I campioni del passato».

Fabrizio Gabrielli ha scritto articoli e reportage per Ultimo uomo, blog e riviste. Ha scritto Sforbiciate (2019), Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale (2019). Ha curato la traduzione italiana di Chiuso per calcio di Eduardo Galeano (2023). Per 66th&2nd ha pubblicato Messi (2022). «Tango» è un ciclo di eventi e dibattiti in programma a Salerno fino al 6 aprile. Gli appuntamenti con gli scrittori si terranno al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno dal 22 marzo al 4 aprile con inizio alle ore 18.30 mentre la mostra sulla storia del calcio sarà visitabile dalle 17.30.