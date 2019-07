Martedì 16 Luglio 2019, 14:25

SARNO - Sarà processato per aver copiato integralmente l'elaborato della prova scritta all'esame di stato per avvocato del dicembre 2015. L'aspirante legale, residente a Sarno, rientra tra almeno 50 dei casi segnalati e denunciati alle autorità giudiziarie durante lo svolgimento dell'esame utile all'abilitazione della professione forense. L'imputato è atteso dal giudizio davanti al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore presieduto dal magistrato Anna Allegro. Il candidato - secondo le accuse - avrebbe presentato come «proprio il parere motivato in materia di diritto penale che è opera di altri, in particolare, larga parte dell'elaborato risultava copiato pedissequamente sul forum mininterno.it, alla voce elaborato penale».L'accertamento fu eseguito dai commissari della seduta d'esame, nell'aprile del 2016. Il ragazzo, un 31enne di Sarno, aveva in sostanza accertato numerose riproposizioni integrali di pubblicazioni o lavori riconducibili all'opera d'ingegno altrui, con il reato che ricalca l'appropriazione degli elaborati di terzi. La legge violata è la 475 del 1925. Le posizioni degli altri candidati denunciati a piede libero finirono tutte in un'inchiesta della procura di Nocera Inferiore per l'esame di stato svolto nel dicembre del 2015, all'Università di Salerno. Con la conseguenza, poi, dell'instaurazione di numerosi procedimenti penali singoli per ognuno di loro.