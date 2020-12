È attualmente in vigore sulla provincia di Salerno l'allerta meteo di livello rosso emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania fino alle 23.59 di oggi. A partire dalla mezzanotte, nelle zone del Salernitano dove attualmente vige l'allerta rossa, si passa all'arancione: è stata infatti prorogata l'allerta meteo su tutto il territorio regionale di ulteriori 24 ore con una generale riduzione del livello di rischio rispetto a quello in vigore, ad eccezione della zona 3 (penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini) dove è confermata l'allerta arancione, ossia la stessa in vigore oggi.

Particolare attenzione va posta, sul fronte del rischio idrogeologico, ai terreni già saturi a causa delle precipitazioni di questi giorni. Anche nella giornata di domani precipitazioni da locali a sparse su tutto il territorio, anche a carattere di rovescio o temporale. Si prevedono inoltre raffiche di vento.

