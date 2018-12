Sabato 29 Dicembre 2018, 07:39

Un bambino di 11 anni residente a Montesano sulla Marcellana è rimasto ferito in modo grave a una mano. Il bambino ha messo la mano in un tritacarne domestico utilizzato per la preparazione dei salumi. Il piccolo è arrivato in serata al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla dove gli sono state diagnosticate delle lesioni alle dita di una mano. Dopo essere stato stabilizzato si é reso necessario il trasporto all’ospedale San Leonardo di Salerno.