Covid, la testimonianza di Marco: «Virus terribile, mettete la mascherina»

Marco Pastore è un giovane sarnese risultato positivo al Covid19 poche settimane fa. Vive in quarantena, assistito a domicilio, ed ha voluto lanciare un appello a tutti: “Non è una semplice influenza. Indossate la mascherina”. Marco è un lavoratore con tante passione: i cavalli, il parapendio, l’allevamento di api. Una vita serena con la moglie i figli, fino a quel tampone risultato per lui positivo che ha portato tutti in isolamento. “Spero che tutto questo possa essere, presto, solo un brutto ricordo. - spiega - Il covid esiste e lo sto provando sulla mia pelle, ti tiene lontano dagli affetti più cari, ti fa soffrire in silenzio stando da solo. Le persone che dicono sia solo un’ influenza non sanno davvero di cosa stiano parlando. Io lo dico con il cuore quanto sia necessario indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, disinfettare spesso le mani. Nessuno è immune, il covid può arrivare nella vita di chiunque da un momento all'altro. Io ringrazio tutte quelle persone che con un messaggio o una chiamata ci sono accanto, ”.

