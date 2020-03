NOCERA INFERIORE. E' stata assolta dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio e ricettazione di uno scooter una ragazza di Nocera Inferiore, A.N. , coinvolta in un'indagine della polizia del commissariato di Stato, dopo il ritrovamento di quasi mezzo chilo di droga custodito all'interno di una cantina di un prefabbricato in via Napoli, alla fine del 2017. Il tribunale, al termine del processo, ha assolto la ragazza, riconoscendo che quella cantina era accessibile a chiunque, non solo a chi risiedeva nel condominio. Inoltre, il giudice ha ricordato un ulteriore episodio, legato alla confessione di un ragazzo che settimane dopo il ritrovamento della droga, si presentò in commissariato per attribuirsi la paternità di 420 grammi di hashish. Il ragazzo, di 20 anni, non aveva precedenti penali. l blitz di quel giorno portò anche alla scoperta di 5 grammi ulteriori di cocaina. Oltre agli agenti di polizia, a fornire supporto c’erano i cani dell’unità cinofila della Questura di Napoli, impegnati in almeno una decina di perquisizioni a casa di altrettanti pregiudicati e sul controllo di 50 autovetture parcheggiate tra i due palazzoni di via Napoli. La procura aveva chiesto per la ragazza un anno di reclusione. La giovane, inoltre, non viveva più in quello stabile di cui il garage era di partinenza, da più di un anno, perchè trasferitasi presso l'abitazione dei genitori. «E' evidente - spiega il giudice - che sussita almeno un ragionevole dubbio che A.N. sia corresponsabile, anche in via solo morale, della detenzione dello stupefacente rinvenuto nel locale. Quest'ultimo era frequentato per scopi illeciti, all'insaputa dell'imputata, e fonda l'ulteriore ragionevole dubbio che ella, distante dall'intero stabile per più di un anno, sia stata all'oscuro della condotta di ricettazione del ciclomtore rinvenuto». La ragazza era difesa dall'avvocato Mario Gallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA