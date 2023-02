Michelangelo è venuto alla luce tra le braccia del papà, Stefano, nella sua casa, nel centro di Salerno, e sotto gli occhi sorridenti di mamma Serenella. Un parto lampo, già previsto in casa, ma non con quella celerità, tanto che l'ostetrica è arrivata un minuto dopo e né il bebè, né la mamma hanno mai rischiato alcunchè. Tutto in sicurezza insomma e forse solo il papà ha rischiato un malore per l'emozione di avere tra le mani suo figlio. In realtà, però, anche il papà era preparato per ciò che era appena avvenuto in quanto con la moglie avevo deciso per il parto a domicilio già da diverso tempo.

APPROFONDIMENTI Partorisce in casa dopo 30 ore di travaglio, ma il neonato nasce morto. Sotto accusa le due ostetriche: «Non hanno rispettato il protocollo» Mamma (di 7 figli) entra in travaglio seduta sul wc di casa e partorisce da sola: il momento ripreso su TikTok Partorisce in cortile aiutata da una infermiera fuori servizio

I due sono di Sala Consilina ma vivono a Salerno, hanno già due figli. Per il loro terzogenito avevano deciso di affidarsi all'associazione Tanalupa e all'ostetrica Emanuela Errico per iniziare un percorso che portasse al parto in casa. Si tratta di un percorso accorto e che può essere affrontato, in seguito ad esami specifici, solo se mamma e nascituro rientrano nei valori giusti. La storia di Michelangelo è particolare perché il parto è stato così celere che pur se previsto in casa, è stato il papà a prendere per primo il suo terzogenito. «Mia moglie era ancora in piedi, tutto è stato velocissimo. Avevamo già avvertito la nostra ostetrica che stava per arrivare, e infatti è giunta un minuto dopo. Solo che Michelangelo è stato più veloce e ho aiutato mia moglie a farlo nascere. Appena tra le mie mani mi ha fatto una espressione strana - racconta Stefano - quasi una smorfia di benvenuto, ha pianto e poi si è attaccato alla mamma». Si tratta del secondo parto domiciliare a Salerno dall'inizio dell'anno, mentre lo scorso anno sono stati circa dieci. Mai però è stato il padre ad abbracciare per primo il pargoletto.

«Abbiamo considerato l'assistenza in casa per il parto grazie a un bellissimo percorso seguito con l'ostetrica Errico - ha raccontato mamma Serenella - Abbiamo lavorato soprattutto sulla consapevolezza del proprio corpo e dei vari momenti fisiologici del parto. Il percorso mi ha permesso di preparami fisicamente e mentalmente. Quella del parto in casa è un'opzione estremamente sicura, questo grazie alla massima attenzione della dottoressa Errico, scrupolosa nel comprendere lo stato di salute di mamma e bebè durante la gravidanza affinché poi sia un parto fisiologico». Il racconto di Serenella sottolinea quanto avvenuto giovedì scorso in casa. «Per quanto riguarda la mia particolare attenzione, ho subito avuto consapevolezza di ciò che stava accadendo, non mi sono spaventata, ero pronta. Mi sono messa in connessione con il bambino, ero in armonia con lui, grazie al percorso portato avanti e sapevo che voleva venire alla luce». Una emozione unica. «Si tratta di un dono, di una esperienza potente, che ci ha fatto capire la forza della vita. Questo evento è allo stesso tempo molto terreno e molto divino». Mamma e bebè sono rimasti insieme sin dall'inizio, Michelangelo si è attaccato al seno e ha potuto godere delle sostanze nutritive della sua placenta.