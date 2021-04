Michele Palomba dal liceo musicale di Campagna alla Compagnia del Cigno 2 su Rai 1

Anche un pezzo di Salerno su Rai 1 questa sera nella serie tv La Compagnia del Cigno 2. Lo porta Michele Palomba, giovane musicista di Serre che si è formato e diplomato al Liceo musicale di Campagna ed oggi è uno studente del Conservatorio Martucci di Salerno.

È un cornista dell'orchestra protagonista della produzione Rai, che vedrà tante storie intrecciarsi all'amore per la musica. E proprio dalla sua scuola, da dove ha mosso i primi passi, il Liceo di Campagna, arriva un in bocca al lupo per questa partecipazione che inorgoglisce tutti: "Un risultato che ci onora!", dicono.