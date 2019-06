Domenica 16 Giugno 2019, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ricorso al Tar di Salerno mette sotto accusa i tagli ministeriali all’accoglienza dei migranti e ferma la gara per la gestione, sul territorio provinciale, dei centri destinati a 1.600 richiedenti asilo. Il bando di gara sub iudice è stato pubblicato dalla Prefettura ad aprile; per la presentazione delle domande c’era tempo fino al 29 maggio ma già prima del decorso dei termini la procedura era stata impugnata, e ora i giudici salernitani hanno deciso che per avere risposte sulla richiesta di sospensione cautelare bisognerà aspettare una pronuncia del Tribunale amministrativo del Lazio.È quello per l’affidamento dei servizi di gestione in strutture con un numero di ospiti superiori alle cinquanta unità ma inferiore alle trecento. Una gara europea che vale 29 milioni e 491mila euro e prevede la stipula di un accordo quadro per l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini stranieri che chiedono la protezione internazionale. La Prefettura ha dovuto emanarla adeguandosi alle direttive varate dal Ministero dell’Interno nello scorso novembre, che hanno ridisegnato i servizi di prima accoglienza “in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica” e non consentivano di proseguire con i protocolli precedenti. Un sacerdote, don Vincenzo Federico, già direttore della Caritas di Teggiano-Policastro e responsabile a Sala Consilina della cooperativa sociale “L’opera di un altro”, ha però presentato ricorso, contestando bando e disciplinare di gara e avanzando rilievi anche sul capitolato approvato dal Viminale, che ha ridotto da 35 a 21,9 euro l’importo giornaliero stanziato per ogni migrante.