Milan-Inter, biglietti falsi. Ingresso vietato a tifosi interisti del Cilento. " Questo schifo deve finire ".

Hanno speso mille euro per assistere alla partita di champions league, ma solo al botteghino hanno scoperto che i biglietti che avevano acquistato erano falsi, una perdita di mille euro.

E' la disavventura di tifosi interisti di Scario.

I genitori hanno dovuto tranquillizzare i figli. I ragazzi sono finiti in lacrime, disperati per non aver potuto assistere alla partitata che avevano sognato a lungo.

Vito Troccoli, noto ristoratore della cittadina rivierasca: «Sono i miei figli con i miei nipotini. Questo schifo deve finire ". Sui social : " fateli entrare gratis alla prossima partita ".