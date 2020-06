Ultimo aggiornamento: 13:04

È la strada che porta a casa della sua famiglia d’origine, a Giffoni Valle Piana . E oggi è intitolata a lei,. Perché Milena – la chiamavano tutti così – non era solo avvocato e «professionista di grandi qualità morali e professionali che ha mostrato sempre particolare attenzione alle persone più fragili e – si legge nella delibera di palazzo di città - che si è contraddistinta per aver sostenuto cause qualificanti per il territorio, nonché profonda sostenitrice delle pari opportunità tra i diversi orientamenti sessuali». Milena aveva un sorriso solare capace di mettere tutti a proprio agio e uno sguardo acuto e vitale che sapeva contagiare di allegra chi le stava intorno.Così, proprio chi conosceva la vulcanica e generosa professionista prematuramente scomparsa, a 37 anni, nel maggio del 2012, ha chiesto a gran voce che quella strada portasse il suo nome. Il Comune picentino non ha potuto che prendere atto delle segnalazioni e delle richieste di un bel po’ di residenti di quella che fino a qualche giorno fa è stata via Agostino Falivene. Così, insieme al sindaco di Giffoni Valle Piana,, e al parroco di Santa Maria a Vico,, anche il direttore del Giffoni Film Festival,, si è unito ai genitori e ai familiari della giovane professionista per scoprire quella targa che, negli anni, ricorderà Milena a chi ce l’ha nel cuore e la racconterà a chi non l’ha conosciuta.