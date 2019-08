Lunedì 19 Agosto 2019, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poliziotti e carabinieri salernitani eroi. Per quanto riguarda gli agenti: giovane accusa un malore in autostrada e lo salvano i due poliziotti della sottosezione di Sala Consilina guidata dall’ispettore capo Rufino Tortora. I due, Giovanni Marotta e Rosario Paladino, in pattuglia lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Sala Consilina hanno notato un’auto parcheggiata in una area di sosta con un giovane all’esterno poggiato sul guardrail. Si sono fermati e hanno notato che il giovane non stava bene ed era svenuto. A questo punto i due agenti hanno capito che il giovane, di Sala Consilina, era in ipoglicemia e hanno cominciato le prime operazioni di soccorso salvandogli la vita. Allo stesso tempo hanno allertato il 118 e il giovane ha ricevuto altri soccorsi.Per quanto riguarda i carabinieri, militare di Battipaglia, salva un giovane dal suicidio a Perugia. Il 18enne in bilico sul cornicione ha minacciato di buttarsi da un’altezza di circa sette metri. Se quel ragazzo è ancora vivo, se è stato preso «quasi al volo» dai vigili del fuoco, molto lo si deve a un altro ragazzo, quasi un suo coetaneo: Emilio Gala, poco più che ventenne, in tirocinio pratico alla compagnia dei carabinieri di Ponte San Giovanni guidata dal luogotenente Mirko Fringuello. Il giovane militare, di Battipaglia, intervenuto assieme al collega Alessandro Galassi, forse per il fatto di essere praticamente un coetaneo del ragazzo che stava minacciando di buttarsi, dopo aver bevuto parecchio, è riuscito a trovare le parole giuste e, tenendolo assieme al collega per un braccio, a far sì che i vigili del fuoco potessero afferrarlo posizionando le scale proprio nel momento in cui stava per lanciarsi nel vuoto