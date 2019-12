Rendono false dichiarazioni per coprire le minacce che un uomo aveva fatto ad un poliziotto. Finiscono tutti e due a processo per falsa testimonianza. Sono il fratello ed un amico della vittima, che il 7 aprile del 2014 furono entrambi chiamati a rendere dichiarazioni in tribunale su quanto accaduto anni prima, nel gennaio del 2011. Entrambi negarono davanti al giudice che l'uomo - imputato in un procedimento separato - avesse minacciato un assistente capo della polizia, in servizio al commissariato di Sarno all'epoca dei fatti. L'agente fu minacciato con le seguenti parole: «Prendo una corta, prima o poi ti lego al cappio, sali che ti taglio la gola e te la faccio pagare». Parole che erano state rivolte dopo che lo stesso poliziotto aveva chiesto di indicare il proprio nome sui citofoni, per agevolare i controlli da parte dell'autorità giudiziaria. L'uomo infatti era sottoposto agli arresti domiciliari.



Il primo ad essere sentito fu un amico dell'imputato, che si limitò a dire che l'uomo avesse solo invitato il poliziotto a salire in casa, nonostante quest'ultimo avesse insistito "in malo modo" affinchè l'imputato scendesse a mettere il proprio nome sul citofono. Il fratello dell'imputato, invece, spiegò che quest'ultimo aveva rassicurato il poliziotto che prima o poi avrebbe messo il suo nome sul citofono, andando in contraddizione con quanto riferito dall'altro testimone, poco prima. Inoltre aggiunse che il citofono fosse l'unico funzionante e che gli altri due, che erano collegati ad altri appartamenti, non avevano neanche il tasto. Altra circostanza ritenuta falsa, dalla procura, perchè quel giorno la polizia, nel bussare ad altri, ricevette risposte da inquilini che nulla avevano a che vedere con il controllo dell'uomo, sottoposto in stato di arresto in regime di domiciliari. Dopo l'udienza preliminare, i due sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di falsa testimonianza. Per loro ci sarà il processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA