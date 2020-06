NOCERA INFERIORE. Ha chiesto scusa, ammettendo i suoi errori, il 17enne di Nocera Inferiore finito in una comunità del napoletano per decisione del gip del tribunale di Nocera Inferiore, con le accuse di estorsione e stalking in concorso. Insieme ad un maggiorenne, avrebbe infatti ottenuto circa 700 euro da un ragazzo di 16 anni, reclamando il pagamento di una serie di danni causati alla sua bicicletta, che in realtà non corrispondevano alla cifra poi ottenuta dalla vittima attraverso minacce ed intimidazioni. Dinanzi al tribunale per i minorenni a Salerno, il giovane, difeso dall'avvocato Mario Gallo, si è detto giorni fa pronto a riparare al danno per il suo reintegro sociale. I due indagati, il maggiorenne e il minorenne, avevano estorto a due ragazzi di età minore una cifra complessiva di 1500 euro. Nello specifico, 800 e 700 euro a testa, riuscendo a terrorizzare entrambi e alterando le loro condizioni di vita. Al punto che le vittime non sarebbero riuscite più a dormire o mangiare, o ad uscire di casa come prima. E questo, perchè temevano ripercussioni fisiche, come avevano promesso i due ragazzini, parte di una stessa comitiva di amici. L'indagine condotta dalla polizia era partita dopo la denuncia del padre di una delle due vittime. Il 18enne era invece finito agli arresti domiciliari. Uno dei due minorenni, nel chiedere la bicicletta ad uno dei due indagati, era poi caduto provocando danni molto lievi al veicolo. La circostanza era poi stata utilizzata dai due ragazzi per estorcere più volte soldi ai due amici. E presentandosi più volte nei pressi di entrambe le loro abitazioni, suonando più volte al citofono, o inviando messaggi ed effettuando telefonate nelle quali minacciavano di morte i due. © RIPRODUZIONE RISERVATA