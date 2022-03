Minacce e lesioni alla moglie condannato un avvocato

Avvocato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e condannato, a 2 mesi e 20 giorni, per minaccia e lesioni. La sentenza è stata emessa dal gup Giovanni Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore, all’esito del rito abbreviato. La vicenda, che ha visto coinvolto il professionista sianese (difeso dagli avvocati Antonio Ciliberti e Giuseppe Della Monica), è iniziata con la denuncia della consorte per maltrattamenti e lesioni. La donna, rivolgendosi all’associazione Spazio Donna, raccontò di subire vessazioni psicologiche dal consorte. E, poi, ad aprile di due anni fa, prese uno schiaffo dal marito che si era accorto di essere registrato mentre era in corso una discussione tra i due coniugi: l’uomo chiese subito scusa, ma ormai il matrimonio era finito e - attivato il codice rosso come prevede la legge in questi casi - gli è stato precluso di vedere i due figli più piccoli liberamente, ma solo in modalità protetta (alla presenza cioè degli assistenti sociali). L’accusa di maltrattamenti, però, non ha retto in giudizio e, all’esito del rito abbreviato con le prove raccolte durante le indagini, il professionista è stato assolto da quest’accusa perché il fatto non sussiste e condannato per la minaccia e le lesioni (c’è il referto di cinque giorni, per lo schiaffo) sottoponendo la sospensione condizionale della pena, di 2 mesi e 20 giorni, alla partecipazione ad un percorso di recupero.