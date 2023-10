Non aveva accettato la fine della relazione, così l’avvicinò in discoteca e le morse con violenza il labbro. Una volta all’esterno del locale, poi, a Salerno, l’aggredì sferrandole una serie di schiaffi al volto. Un ragazzo di 22 anni di Pagani rischia di finire sotto processo per stalking, a seguito di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Nocera Inferiore. In un periodo che va dalla fine del 2021 a maggio del 2022, il giovane avrebbe tormentato e perseguitato la ex fidanzata, di un anno più piccola.

Gli episodi finiti in una denuncia si sarebbero registrati sia nel comune di Pagani, dove entrambi risiedono, che a Salerno, presso la discoteca «Dolce Vita». Secondo i più classici comportamenti da stalker, questa la tesi della Procura, il giovane avrebbe perso il controllo quando la ragazza decise di interrompere il loro rapporto. L’imputato, difeso e assistito dal legale Elia Di Natale, non le risparmiò ingiurie e minacce di morte quotidiane: «Devi morire, prima o poi ti uccido». Poi passò all’azione: prima le danneggiò l’auto, una Smart, quindi fece lo stesso con il portoncino dell’abitazione. Nel trovarla più volte in strada, inoltre, arrivò a sputarle prima addosso e poi ad aggredirla a suon di schiaffi, colpendola con calci e pugni, urlandole: «Sei una p..., la gente mi dice certe cose su di te» , le avrebbe urlato il ragazzo, secondo la denuncia sporta alle forze dell’ordine.

Il 22enne si sarebbe trasformato in una persecuzione per la ex, caduta velocemente in un pressante e grave stato d’ansia e di paura, temendo per la propria incolumità. Al punto da vedersi stravolgere le proprie abitudini di vita. Un ulteriore episodio si verificò, infine, a Salerno, presso una discoteca. Il ragazzo non mollò la presa e finse di avvicinare la ex per baciarla. In realtà le morse con violenza le labbra, procurandole una fuoriuscita di sangue. Una volta fuori dal locale, invece, la prese a schiaffi e - secondo il solito progetto criminoso e illogico - le urlò di volerle bene, insultandola nuovamente subito dopo.

«Ti voglio proteggere, sei solo mia lo devono vedere tutti». La ragazza riportò delle ecchimosi ed escoriazioni, con una prognosi di cinque giorni dopo una visita in ospedale. Questo accadeva nel mese di maggio del 2022. Dopo le denunce gli inquirenti avviarono le indagini del caso, ora concluse dalla Procura con la contestuale richiesta di rinvio a giudizio per il giovane, accusato di stalking aggravato, in quanto commesso contro persona legata affettivamente, così come di lesioni personali. L’udienza preliminare fissata dinanzi al gip darà la possibilità all’imputato di difendersi, anche con un rito alternativo, prima dell’eventuale processo, qualora il giudice accolga la tesi della Procura di Nocera.