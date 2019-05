Mercoledì 8 Maggio 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 06:20

Era finita in un’aula di tribunale con l’accusa di aver rovinato la vita al suo ex marito. Per la Procura gli aveva reso l’esistenza impossibile colpendolo prima con dell’acido muriatico e, poi, preparandogli un’imboscata per costringerlo a darle grosse somme di danaro: calci, pugni e minacce di morte formulate con coltelli e pistole. Se per il primo episodio è ancora sotto processo, si è invece chiuso con un’assoluzione il secondo procedimento a carico della 36enne finlandese trascinata in un’aula di tribunale dall’ex marito, un 47enne di Colliano presunta vittima di una spirale di violenza e parte civile nel procedimento attraverso l’avvocato Orazio Tedesco. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di ieri dai giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno che, accogliendo la tesi del pubblico ministero Nesso, hanno fatto calare il sipario sulla vicenda con una sentenza assolutoria. Le accuse a carico della donna, assistita dagli avvocati Michele Sarno e Claudio Sansò, sono cadute: il fatto non sussiste. Assoluzione anche per un 33enne indiano, nuovo compagno della donna, e un altro straniero originario del Marocco, imputati con lei.