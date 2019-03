Sabato 30 Marzo 2019, 18:56

Autore di atti incendiari a Centola, ventenne finisce nuovamente in manette per violenza. Questa volta ad arrestare il pregiudicato di Pisciotta sono stati i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania guidati dal Caputano Mennato Malgieri. Il ventenne già resosi responsabile degli incendi di diverse autovetture tra Centola e Pisciotta per i quali fu denunciato nel mese scorso, è stato bloccato dai carabinieri nel mentre compiva atti di violenza e maltrattamenti nei confronti di un suo familiare. Le minacce e le violenze a dire della vittima si protraevano da diverso tempo. Arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.