Minaccia e aggredisce medici in pronto soccorso, intervengono i carabinieri

NOCERA INFERIORE. Nuova aggressione a danno del personale sanitario dell'ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore. I fatti risalgono a giovedì scorso, in pronto soccorso, dove un uomo ha aggredito verbalmente due medici intorno alle 20.00 L'uomo era in attesa di far visitare la figlia, in codice verde, secondo quanto deciso in accettazione. Dopo circa quattro ore di attesa, la piccola è entrata insieme alla madre, informata che dopo gli esami avrebbe poi dovuto attendere l'esito.

Secondo testimoni, l'uomo avrebbe perso la pazienza e inveito contro il medico che aveva in carico la ragazza. Parole grosse, minacce, poi un colpo ad una scrivania, finita a terra, insieme ad un computer.

Una dottoressa, per intervenire a difesa del collega, sarebbe stata spintonata e insultata. Nel tentativo di riportare la calma è intervenuta anche una guardia giurata, mentre l'uomo è stato portato all'esterno del reparto in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

In quei momenti, il pronto soccorso è stato chiuso, con la sospensione temporanea delle attività, in ragione del comportamento dell'uomo. I carabinieri hanno raccolto le varie testimonianze, una volta giunti sul posto. L'uomo, una volta tranquillizzato, avrebbe spiegato poi le proprie ragioni ma nel frattempo non è escluso che si proceda in termini penali per quanto accaduto. L'episodio è solo l'ultimo, in ordine di tempo, che riguarda aggressioni e minacce a medici e personale, vittime delle reazioni violente dell'utenza. Solo venti giorni prima un pediatra veniva aggredito da un padre, che aveva preteso di entrare in reparto.