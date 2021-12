Lite durante la sera di Natale a Sala Consilina nei pressi di un locale. Per motivi in corso di accertamento due persone hanno cominciato a litigare a un certo punto è spuntata un'ascia. Sarebbe stato il cliente del locale che ha usato l'ascia per minacciare un buttafuori al lavoro per la sicurezza del locale. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto a denunciare una persona per porto abusivo di armi atti ad offendere. Non ci sono stati feriti.