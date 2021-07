Pagani, minaccia commerciante con la benzina: «I soldi o incendio tutto»

«Se non mi dai i soldi ti appiccio il magazzino», così un uomo di Pagani, raggiunto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ora a rischio processo, si rivolgeva al titolare di un market. Secondo le indagini della Procura di Nocera Inferiore, l'indagato, un uomo di 62 anni, è accusato di stalking e tentato incendio. Stando alle accuse, si presentò un pomeriggio all'ingresso dell'esercizio commerciale, impugnando un martello, di quelli adoperati per "faidate" con manico in plastica, minacciando di sfasciare tutto

. Una volta sul posto, entrò all'interno del negozio, sfogando la sua rabbia; "Ti appiccio il locale, ora ti faccio vedere io". I fatti risalgono al 9 aprile 2017, quando l'azione dell'uomo fu accompagnata da minacce gravi e intimidazioni. In aggiunta di ciò, anche l'accusa di tentato incendio, perchè l'indagato aveva con se una tanica di colore rosso di cinque litri contenente benzina. A quel punto versò il liquido infiammabile per i vari ambienti dei locali del supermercato. Il suo intento era quello di spaventare e insieme vendicarsi, per una ragione legata a una dazione di denaro, con l'obiettivo ultimo di dare fuoco al magazzino. Per la Procura di Nocera gli atti in sequenza erano idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio. Dopo la chiusura delle indagini, il pm titolare del fascicolo è pronto a chiedere il rinvio a giudizio, con la successiva fissazione dell'udienza preliminare davanti al gip del tribunale di Nocera Inferiore.