Martedì 22 Maggio 2018, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:58

Minaccia i controllori dei convogli Trenitalia e viene denunciato dalla polizia ferroviaria. L'uomo, 34enne, ha minacciato in più occasioni i controllori in particolar modo quando si avvicinavano per chiedergli il biglietto di cui ovviamente era sprovvisto. Da tempo gli agenti della polfer di Battipaglia avevano avviato le indagini per rintracciare il viaggiatore dopo la segnalazione dei controllori e ieri lo hanno intercettato alla stazione ferroviaria di Battipaglia. L'uomo è stato perquisito e gli agenti hanno ritrovato tra gli indumenti un taglierino. Il viaggiatore non ha saputo fornire motivi validi che giustificassero il possesso del taglierino che è stato sequestrato mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero. Nei confronti del viaggiatore il questore di Salerno ha emesso il foglio di via obbligatorio che gli vieta di far ritorno a Battipaglia.