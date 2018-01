Minaccia di buttarsi da un ponte, salvato dai carabinieri

Sabato 6 Gennaio 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 10:53

Tragedia sfiorata la scorsa sera nel Cilento, quando un uomo di Novi Velia, ha minacciato di lanciarsi da un ponte situato in Via Angelo Rubino in Vallo della Lucania, da un’altezza di circa 15 metri.L’allarme dato da alcuni passanti ha consentito ai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Malgieri di intervenire prontamente e con una delicata opera di persuasione, nonché una repentina manovra, di metterlo in salvo.L’uomo infatti si era portato già dall’altra parte della ringhiera e minacciava di lanciarsi nel vuoto.Sul posto successivamente il 118 per le cure del caso.