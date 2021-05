Minaccia la ex di diffondere un video porno Finisce nei guai

Rischia un processo per stalking un 44enne di Nocera Superiore, che avrebbe minacciato la sua ex di diffondere un video, dove la stessa era ripresa in atteggiamenti di natura sessuale. A chiedere il processo è la Procura di Nocera Inferiore, per fatti che vanno dal 2018 a tempi più recenti. Stando alle accuse, l’imputato non aveva accettato la fine della sua relazione con la donna. Così, cominciò a perseguitarla in ogni modo. Prima nel telefonarle insistentemente, poi aggredendola all’interno di un ristorante, provocandole lividi al collo. A seguire, le avrebbe inviato numerosi messaggi molesti, con offese e insulti di ogni tipo, fino alla minaccia esplicita di diffondere un video che la riprendeva in atteggiamenti equivoci o comunque intimi.

La donna, stanca di subire le violenze dell’energumeno, denunciò quelle pressioni quotidiane ai carabinieri, raccontando che era stata costretta a stravolgere le sue abitudini di vita e a temere per la sua incolumità. I militari avviarono, a quel punto, le prime indagini, con l’identificazione dell’imputato e le fasi di riscontro alle accuse mosse nei suoi riguardi. Negli atti ci sono i messaggi, materiale video e diverse testimonianze delle persone vicine alla vittima, a confermare il quadro probatorio della Procura di Nocera Inferiore. Per l’imputato c’è ora la richiesta di rinvio a giudizio. I fatti furono commessi nel comune di Scafati. Al gip l’ultima parola, prima del processo.