Sabato 21 Settembre 2019, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 11:49

Minaccia la moglie con una motosega, arrestato un 53enne a Buonabitacolo. La donna salvata dal repentino arrivo dei carabinieri. I militari della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno così arrestato in flagranza di reato un 53enne del posto per maltrattamenti in famiglia.La donna minacciata ha tentato di chiamare i soccorsi ma il marito la interrompeva sempre, così che i carabinieri della stazione di Buonabitacolo hanno localizzato la cella telefonica. Sul posto hanno sentito le urla provenienti dall’abitazione, sono entrati dalla cucina e hanno bloccato l'uomo che, ubriaco, prima con un un bastone e poi con una motosega elettrica - sequestrate dai militari - ha minacciato la moglie («ti faccio a pezzi») e il figlio 15enne che era intervenuto per sedare il violento diverbio tra i genitori ha ricostruito, nel dialogo con le vittime, episodi di violenze e minacce consumate tra quelle mura domestiche sin dall’anno 2016.L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un'altra abitazione.