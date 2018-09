Lunedì 17 Settembre 2018, 00:50

Perseguitava da anni l’ex moglie, costringendola a subire ogni sorta di ricatto e di angheria. Ultimamente l’aveva anche minacciata di morte, avvertendola che le avrebbe dato fuoco. Ieri per A.A., 50 anni, operaio di San Marzano su Sarno, sono scattate le manette. I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato per atti persecutori. Una storia che si ripete a distanza di soli tre anni. Già nel 2015 l’uomo era finito agli arresti domiciliari per lo stesso motivo, in seguito ad un serie di denunce presentate alle forze dell’ordine dall’ex moglie. L’operaio era poi ritornato in libertà, riprendendo a perseguitare la donna. Marito e moglie si erano separati nel 2011; un matrimonio fallito alle spalle e tre figli da condividere, di cui uno minorenne. L’operaio, in fondo, non aveva mai accettato la fine di quella storia.Era geloso della sua ex e soprattutto, non accettava di dover vivere lontano dai suoi figli. Per questo motivo la perseguitava, la ricattava, aspettandola spesso e volentieri sotto casa, anche di notte, per renderle la vita impossibile. Più volte, soprattutto negli ultimi mesi, i carabinieri della locale stazione sono stati costretti ad intervenire, raccogliendo le richieste di aiuto della donna, che era ormai terrorizzata dal suo ex marito. L’uomo era capace anche di seguirla e di piombare nella sua auto per costringerla, sotto minaccia, a fargli da autista. «Una volta di questa giuro che ti do fuoco» l’ultima minaccia era scattata solo qualche giorno fa. I militari, coordinati dal comandante Antonio Loffredo, hanno raccolto tutte le denunce della donna, ricostruendo con dovizia di particolari l’incubo che la malcapitata continuava a vivere ormai da tempo, fornendo all’autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per l’emissione del provvedimento restrittivo a carico dell’operaio, finito ieri in manette.