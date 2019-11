CAVA DE' TIRRENI. A 19 anni minacciava la sua famiglia con un coltello. Non solo, avrebbe anche promesso di far esplodere la bombola del gas e di dare fuoco alle auto presenti nella concessionaria del padre. Finisce a processo con il giudizio immediato un ragazzo di Cava de' Tirreni, accusato di estorsione, maltrattamenti e lesioni aggravate a danno della famiglia. I fatti vanno da settembre ad ottobre scorso, con condotta perdurante, secondo le indagini della procura di Nocera Inferiore. Stando alle accuse, il ragazzo avrebbe minacciato di morte più volte i genitori, aggredendo fisicamente anche il padre, danneggiando oggetti in casa, con il solo obiettivo di farsi consegnare somme di denaro. Spesso, quelle pretese erano accompagnate da comportamenti violenti e vessazioni: in un'occasione, il ragazzo lanciò contro entrambi i genitori oggetti e secchi d'acqua, per poi sferrare calci e pugni, al punto da cagionare loro sofferenze, privazioni ed umiliazioni tali da rendere impossibile la convivenza con il proprio figlio. Durante una delle tante sfuriate, il padre dell'imputato rimediò una contusione al dito della mano sinistra, giudicata guaribile in sei giorni. Per il ragazzo, raggiunto da un divieto di avvicinamento a firma del tribunale, c'è ora il processo, in ragione degli elementi gravi raccolti a suo carico. Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA