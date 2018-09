Giovedì 13 Settembre 2018, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Momenti di tensione quelli registrati, questa mattina, al Sert (servizio per la tossicodipendenza) di via Giordano, a Nocera Inferiore. Per la terza volta consecutiva, e dopo solo pochi giorni da altri episodi simili, un uomo si è presentato presso la struttura, privo di qualsiasi controllo. Al personale avrebbe chiesto di essere inserito nella lista della struttura di recupero. Una procedura che necessità di tutti i passaggi previsti dalla legge, e dunque non realizzabile in pochi minuti. L’uomo, visibilmente alterato come testimoniato da chi era presente, ha cominciato poi a prendere a calci le auto in sosta. In seguito, è entrato all'interno dei locali, con in mano una bottiglia in vetro, rotta. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia di stato, allertata dal personale, preoccupato che l'uomo potesse aggredire, come già in passato, qualcuno dei presenti. La persona in questione, infatti, nei giorni scorsi aveva aggredito verbalmente il personale, per poi schiaffeggiare un funzionario di turno.