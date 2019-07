Martedì 9 Luglio 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 06:21

Sfasciano i finestrini dell’auto con i bastoni, minacciano una coppia di fidanzati e la costringono a consegnarli denaro, smartphone e fuggono via. Terrore a Santa Lucia, frazione alla periferia di Battipaglia, dove l’altra notte, tra sabato e domenica, una coppia di giovani ventenni battipagliesi, mentre si scambiava effusioni ha vissuto attimi di panico accerchiata da quattro energumeni incappucciati. I malviventi hanno sfasciato l’auto mandando in frantumi i finestrini poi hanno aperto gli sportelli del veicolo, hanno trascinato il ragazzo fuori dall’abitacolo e hanno costretto anche la donna a consegnare tutto quello che avevano senza lasciargli nemmeno uno spicciolo. I due ragazzi non sono stati picchiati ma purtroppo sono stati raggiunti dai vetri in frantumi e sono rimasti feriti lievemente. Dopo aver allertato le forze dell’ordine si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza dove sono stati medicati. In soccorso della coppia a Santa Lucia è giunta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. I militari hanno tranquillizzato la coppia e ovviamente, dopo aver ascoltato il loro racconto, hanno avviato le indagini per rintracciare la gang di rapinatori. A preoccupare la coppia non è stato il valore degli oggetti rapinati ma la brutalità e la violenza dei quattro banditi che hanno preso a bastonate l’auto sfasciando i finestrini e poi hanno messo a segno il colpo. Si tratta della terza rapina compiuta con le stesse modalità e negli ultimi giorni.