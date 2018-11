Sabato 10 Novembre 2018, 12:47

«Uno degli impegni che ci siamo presi è di mettere a posto alcuni comportamenti del governo che, in passato, probabilmente, erano stati leggermente trascurati». Così il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza nazionale dell'associazione delle istituzioni della cultura italiana in corso di svolgimento a Ravello. «Uno di questi - ha proseguito il ministro - è la tempistica con cui la pubblica amministrazione fa i pagamenti perché, lo sappiamo, quando vogliamo i soldi, di solito siamo abbastanza puntuali nel chiederli, quando dobbiamo restituire il favore siamo leggermente complessi».Il ministro Bonisoli, a margine dell'incontro, ha evidenziato la necessità di «ridare linfa alla macchina dello Stato che aiuta la tutela del patrimonio e lo sviluppo dell'attività», indicando la risoluzione del problema delle carenze di personale come una delle priorità. Altro aspetto importante, secondo Bonisoli, «è sicuramente la sicurezza in termini archeologici e architettonici» perché «se c'è un bene va mantenuto il più sicuro possibile. Ma abbiamo anche una sicurezza personale di chi lavora, di chi frequenta un certo ambiente e questo dobbiamo metterlo a posto». Ragione per cui il governo sta «realizzando un importante intervento di messa a norma, sono più di 300 progetti che abbiamo lanciato in tutta Italia, dove nel giro di quattro anni realizzeremo le normative antincendio che ad oggi non erano ancora state realizzate».