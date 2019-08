Sabato 24 Agosto 2019, 13:40

«Si avverte il disagio che non è solo la puzza ma la forte concentrazione, una sorta di hub della monnezza tra Battipaglia ed Eboli». Così il ministro all'ambiente, Sergio Costa, nel corso della sua visita a Battipaglia, per visitare i luoghi particolarmente interessati dal problema dei rifiuti e da quello dei roghi.«La puzza l'ho sentita tutta quanta. All'inizio di agosto ho ricevuto i comitati, insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle del territorio, perché volevo capire. Ritenevo che la cosa fosse ancora troppo lieve, bisognava venire sul territorio e l'ho fatto. Le medesime persone, così come altre, mi hanno accolto e mi hanno portato in tre, quattro posti dove si avverte il disagio che non è solo la puzza ma la concentrazione, una sorta di 'hub della monnezzà tra Battipaglia ed Eboli. Io sono comunque un ministro dimissionario: posso ascoltare e posso prendere impegni che potrò mantenere solo se rimango ministro; non è che se non rimango ministro posso prendere in giro i cittadini, non sarei corretto», ha aggiunto Costa.Per il ministro, «sarebbe una buona cosa se, rimanendo ministro, potessi fare una cabina di regia a Roma, dove si incontrano i comitati, da una parte, e contemporaneamente, le istituzioni: i Comuni, la Provincia e la Regione, con il ministro che cerca di far parlare tutti, in maniera orizzontale, per iniziare a mettere una cosa dietro l'altra e a trovare soluzioni».