Positano, c'è anche un minorenne indagato per la lite della nottata in spiaggia: 5 gli arresti

Cinque persone arrestate e un minorenne indagato per la violenta lite dell'altra notte in spiaggia. I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno arrestato tre fratelli di Ottaviano - Francesco Giuseppe e Mario Cozzolino - e due persone di Angri - Benito Russo e Massimo Pepe - indagato un sedicenne la cui posizione è ora al vaglio della procura dei Minori di Salerno. La lite sarebbe scoppiata in spiaggia e dalle parole si sarebbe passati improvvisamente alle vie di fatto. A quanto pare per futili motivi e tutto sotto gli occhi atterriti di cittadini e vacanzieri.