Minorenne sorpreso con l'hashish dai vigili urbani a Battipaglia

Ragazzo sorpreso con l'hashish dai vigili urbani a Battipaglia. L'operazione antidroga è stata effettuata dagli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Gerardo Iuliano, martedì sera in pieno centro. Grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale i caschi bianchi hanno notato il minorenne che era per strada in possesso degli stupefacenti e sono intervenuti immediatamente.

I vigili urbani hanno sequestrato la droga ed hanno segnalato il ragazzo, in qualità di consumatore di stupefacenti, alla Prefettura di Salerno. I caschi bianchi hanno intensificato i controlli antidroga in tutta la città, sia in centro ed in periferia, e soprattutto a ridosso degli istituti scolastici. I controlli sono stati aumentati anche grazie ad un bando che si è aggiudicato il Comune di Battipaglia che prevede il finanziamento di 31.999,04 euro.

Tale finanziamento prevede, oltre alle attività di controllo del territorio, in special modo nelle zone sensibili della città, anche iniziative di tipo informative e divulgative presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre il finanziamento prevede l’installazione di tre telecamere con lettura targhe e di ultima generazione che a breve saranno installate in alcune zone della città individuate come zone a rischio e da monitorare. Intanto, sono ancora in corso le indagini per individuare la provenienza degli supefacenti e chi ha venduto l'hashish al minorenne.