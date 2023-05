Minori, le piccole guardie ambientali all'istituto Rossellini

Gli alunni dell’Istituto Rossellini di Minori hanno ricevuto l’attestato di «Piccola Guardia Ambientale». Si è concluso anche a Minori il progetto di sensibilizzazione ambientale sulla raccolta differenziata attuato nelle scuole che ricadono nei Comuni soci della Miramare Service srl che hanno aderito all’iniziativa. Un programma didattico che ha visto protagonisti oggi gli alunni di Minori e che ha avuto lo scopo di sensibilizzare le generazioni più giovani ai temi di sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

«L’esperienza è stata coinvolgente per gli alunni, ben strutturata e ricca di stimoli per ulteriori approfondimenti», ha commentato il sindaco Andre Reale che ha consegnato, insieme all’amministratore unico della società, Carmine La Mura, gli attestati di partecipazione al progetto e un gadget green. Soddisfatto dell’iniziativa che ha fortemente promosso il sindaco Reale, che ha dichiarato che «nell’era della transizione digitale che stiamo vivendo, formare i futuri cittadini al rispetto dell’ambiente è il primo passo per realizzare un vero cambiamento ecologico. Ringraziamo la dirigente scolastica Annamaria Ferrigno e tutti gli insegnanti che con impegno e passione hanno collaborato alla formazione dei nostri giovani».