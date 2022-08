Minori, dati Arpac insoddisfacenti scatta il divieto di balneazione

I dati Arpac non soddisfano e scatta il divieto di balneazione temporanea. Accade a Minori dove il sindaco Andrea Reale è stato costretto ad emettere apposita ordinanza che varrà fino a revoca del divieto. La disposizione si è resa necessaria in seguito alla nota pervenuta dall’Arpa Campania con oggetto “Comunicazione divieto di balneazione” a seguito del campione prelevato il 9 agosto nello specchio di mare antistante Minori.

Sarà ora compito della Polizia Locale far rispettare l'ordinanza n. 52 firmata oggi e installare gli appositi cartelli di divieto di balneazione in luoghi ben visibili.

Nello specifico il divieto di balneazione temporaneo interessa il tratto di mare relativo allo specchio acqueo prospiciente il Comune di Minori e precisamente per 941 metri.

Non si esclude che a far scattare il divieto siano sopraggiunti fattori esterni, come le correnti, il vento e le piene fluviali che hanno influito, sulle sue condizioni del mare. Questo perché, appena una settimana fa, per effetto dei precedenti rilievi, il sindaco Reale, attraverso un comunicato stampa aveva dichiarato che lo specchio d’acqua antistante la città era tornato, nel corso degli anni, «ad essere pulito e pienamente balneabile, grazie all’impegno dell’amministrazione, canalizzato, soprattutto, nella costruzione della nuova condotta sottomarina».