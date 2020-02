© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preoccupante l’aumento dei procedimenti iscritti a carico dei minori per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti : ben 5 rispetto ai tre del periodo precedente; invariato (40) quello per sola detenzione e spaccio (di lieve entità). Nel primo caso, come si legge nella relazione di apertura dell’anno giudiziario 2020 a Salerno , il dato conferma il fenomeno dell’utilizzo di minori da parte delle associazioni dedite allo spaccio creando così l’allarme per la sempre «crescente tendenza al reclutamento di giovanissimi per svolgere l’attività illecita». Per la seconda tipologia di reato (lieve entità), «tali reati coinvolgono minori appartenenti a famiglie per bene e spesso si consumano in ambito scolastico».«Particolarmente allarmante» continuano ad essere il bullismo e le baby gang «fenomeni che inducono la necessità di un sempre più pressante controllo del territorio. L’aumento dei casi nei quali autori del reato sono più minorenni in concorso tra loro dimostrano che le vicenda conflittuali incentrate sulle dinamiche di gruppo necessitano di interventi più complessi e che comportano un particolare sforzo investigativo che, al di là delle azioni del gruppo nel suo complesso, tenga conto di quelle del singolo in relazione alla sua capacità di condizionamenti o coinvolgimento». E, ancora, sono stati iscritti 12 procedimenti per violenze sessuali, spesso il reato si consuma telematicamente: «l’uso spasmodico fatto dai minori nella rete», si legge nella relazione, «l’utilizzo dissennato dei social network per fare nuove conoscenze, l’esibizionismo giovanile unito all’incapacità di rendersi conto dei rischi del web sono i fattori posti a fondamento dei reati sessuali commessi dai minori che spesso non si rendono neanche conto del disvalore delle proprie azioni».