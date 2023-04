Minori, restaurata la fontana della discordia. Fu spostata dal lungomare tra le polemiche

Restaurata e ripristinata a Minori l'antica fontana moresca trasferita lo scorso anno, tra mille polemiche, dal lungomare alla piazzetta Umberto I. Luogo in cui era originariamente ubicata. Uno spostamento che finì nell'occhio del ciclone dando vita a una serie di contestazioni sulla scelta operata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Reale.

Decisione che però è giovata non solo a riportare la storica fontana al suo antico splendore ma anche a rivalutarla collocandola in una posizione più centrale e conseguentemente rendendola elemento di decoro urbano capace di impreziosire ancora di più il civettuolo salottino di Minori.

La rimozione delle paratie e il ripristino di luci e dell'acqua corrente che sgorga dai due leoni laterali è stata salutata con particolare interesse da parte di numerosi cittadini che hanno accolto favorevolmente il ripristino del monumento sottratto così all'incuria e al deterioramento complice anche la posizione defilata.

«Il cespite non era mai stato sottoposto nei decenni ad alcun tipo di manutenzione, né conservativa né restaurativa, anzi più e più volte fatto oggetto di improvvisati interventi di “rappezzo” ogniqualvolta l’inerzia e la trascuratezza di chi avrebbe dovuto custodirlo ne provocava la frammentazione e il degrado - dice il sindaco Andrea Reale - interi blocchi lapidei disconnessi, spesso staccati e perduti, sono stati reintegrati o sostituiti da cucchiaiate raffazzonate di malta cementizia, senza il minimo rispetto né per la struttura, né per i materiali, né per il valore culturale del bene, che oggi invece con inatteso ardore abbiamo preteso di tutelare e valorizzare».