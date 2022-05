MiScoccio: il lifestyle del ristorante Rosmarino nel cuore di Paestum

Nel cuore di un territorio scrigno di bellezze come quello di Paestum, Rosmarino rappresenta, non una semplice location ristorativa, bensì una vera e propria oasi a cielo aperto, rilassante come solo un luogo al confine tra una pineta e il mare può essere. Un posto ideale dove trascorrere una giornata in totale relax grazie a una proposta all day long: da un easy snack lunch a un break nel pomeriggio passando a una pausa pranzo a base di pesce seguita da un aperitivo al tramonto.

Ed è proprio da questa formula che nasce, dal guizzo di Vito Buccella - owner di Rosmarino - l’idea del lifestyle brand #MiScoccio che rappresenta, di fatto, la vera identità del locale che si fa promotore di una filosofia di vita il cui obiettivo è quello di rappresentare un momento di rottura per celebrare la spensieratezza allo stato puro. L’allegria e la libertà dai rigidi schemi sono le parole chiave di questa nuova vision sul vivere il proprio tempo libero in un’atmosfera rilassante, di comodità e con una vasta gamma di servizi in continuo sviluppo per soddisfare le necessità di ciascun ospite.

«È proprio nei momenti di cambiamento, di stress e ansia che va ricercato equilibrio e gratificazione. Dopo il periodo post pandemico, infatti, è necessario ripartire di slancio ma senza eccessiva tensione. Per farlo, abbiamo proposto Rosmarino come spazio per gratificarsi, attraverso buona musica e buon cibo, così da permettere ai nostri clienti di ritagliarsi del tempo per se stessi con il tentativo di battere i pregiudizi e le assuefazioni della nuova quotidianità e puntare sull’autenticità del nostro territorio. #MiScoccio è un vero e proprio cammino verso uno stile di vita che inizia quest’anno e che porteremo avanti anche in futuro». Spiega Buccella.

Un brand all’insegna della libertà individuale, quindi, capace di regalare un viaggio introspettivo il cui valore aggiunto è indubbiamente la presenza del mare della costiera Cilentana, custode della storia dei luoghi e rinomato per la limpidezza delle proprie acque, insignito della Bandiera Blu. Non solo, a completare la cornice del nuovo lifestyle brand, anche la musica che, attraverso una selezione in pieno stile house e chill-out, operata dal rinomato Dj Gigi Squillante, coccola gli ospiti con creazioni intrise di note e sinfonie di sensi volti alla ricerca di equilibri insoliti. La musica, d’altronde, sviluppa armonia e proprio per questo, nella piena filosofia di #MiScoccio, sono previsti da calendario tanti prestigiosi ospiti musicali – sotto la direzione artistica dello stesso Squillante – che creeranno punti di incontro tra una cultura millenaria, come quella di Paestum, e la storia contemporanea, legando l’arte del food and beverage, del lifestyle e del design.