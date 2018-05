La Miss Cilentana nel blu della Grotta Azzurra: Daniela Ferolla torna a Palinuro

Giovedì 17 Maggio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La troupe di «Linea Verde», il programma condotto da Daniele Ferolla e Patrizio Roversi, farà tappa per alcuni giorni a Palinuro per una puntata speciale dedicata al Cilento. Riflettori puntati sulla grotta Azzurra, sulla baia del buon Dormire, sul sentiero delle Tartarughe e naturalmente sui prodotti locali.«Con gioia e orgoglio – ha spiegato il sindaco di Centola Carmelo Stanziola – abbiamo accolto questa mattina a Palinuro la troupe di Linea Verde ed in particolare la conduttrice, nostra conterranea, Daniela Ferolla. La presenza delle telecamere di Linea Verde rappresentano un’opportunità importante per valorizzare e far conoscere il nostro territorio, soprattutto in questo periodo antecedente la stagione turistica. Palinuro – continua Stanziola - con la sua straordinaria bellezza, si riconferma anche quest’anno una delle mete turistiche più gettonate in Italia. E noi, come amministrazione, continueremo a promuovere l’immagine del nostro territorio su circuiti nazionali ed internazionali».Sulla stessa linea le dichiarazioni della presidente del Consiglio Comunale Rosa De Sanctis. «Si tratta di un’importante occasione di promozione delle nostre bellezze paesaggistiche e gastronomiche – ha spiegato la De Sanctis - il tutto reso ancora più speciale ed emozionante in quanto raccontate attraverso gli occhi della Cilentana per eccellenza, Daniela Ferolla».