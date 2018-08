Lunedì 27 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 07:14

Salerno protagonista a Jesolo con tre semifinaliste in gara per le selezioni nazionali di Miss Italia 2018. Ciele Veneroso, 24 anni, si è aggiudicata il titolo di Miss Campania; a Sara Savastano,18 anni, è andato il titolo di Miss Napoli mentre alla blogger Chiara Stile, 19 anni di Nocera Inferiore, la fascia di Miss Sport Campania. Le tre ragazze fanno parte della rosa delle nove candidate campane in gara per arrivare tra le 30 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia. Le finali andranno in onda in prima serata su La7 il 16 e il 17 settembre. Di origine italo-brasiliana ma vive a Salerno, Ciele Veneroso è laureata in Ingegneria gestionale: «Quanta emozione - scrive su Fb -. Sento forte l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare la nostra amata Campania. Questa vittoriaè la dimostrazione che io, e tutti noi, possiamo realizzare i nostri sogni». Sara Savastano, 18 anni, eletta Miss Napoli è studentessa all’ultimo anno del Liceo Tasso. All’università vorrebbe studiare medicina o veterinaria e coltiva la passione per la moda. «Ho fatto varie sfilate in questi anni. Non seguo le tendenze, mi piace giocare con lo stile e far emergere la mia personalità. Vorrei lavorare nel mondo della moda, fare l’indossatrice. Non credevo di superare questa selezione ma ce l’ho fatta, è stata una grande emozione».