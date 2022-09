Miss Sud 2022, l'elezione della reginetta domenica 11 settembre: 26 le finaliste

Ventisei aspiranti reginette dai 13 ai 30 anni concorrono per il titolo di Miss Sud 2022. Alle 20:30 di domenica 11, in Corso XX settembre a Roccadaspide, si terrà la finale della XIII edizione del concorso nazionale organizzato dall’agenzia Free music artistic management di Luigi Stabile e realizzato con il patrocinio di regione Campania, comune di Roccadaspide, ente parco nazionale del Cilento.

Ospite d’onore della XIII edizione sarà Roberto Farnesi: «Ci vediamo a Roccadaspide, vi aspetto», annuncia in un video trasmesso sui canali social ufficiali della manifestazione l’attore che nella serie Rai “Il Paradiso delle Signore” interpreta il cinico Umberto Guarnieri. Non sarà solo: con lui anche Giucas Casella e Sofia Bruscoli, madrina dell'edizione, ex concorrente di “Ballando con le stelle” ma anche conduttrice Rai. A presentare il Gala di moda e spettacolo sarà l’attrice Tiziana De Giacomo. A smorzare la tensione delle aspiranti miss ci penserà invece l’imitatore e cabarettista Lello Capano, mentre le pause musicali spetteranno al cantautore Michele Pecora.

Il concorso prevede l'assegnazione di quattro titoli nazionali dedicati non solo alla bellezza mediterranea ma anche e soprattutto al talento e alle attitudini delle aspiranti ai titoli. Ragazza in Jeans, sezione per le teenager (tra i 13 e i 17 anni), simpatia e spontaneità sono le caratteristiche tipiche di questa fase della crescita e sul podio salirà l’ideale rappresentante del mondo delle giovanissime. Miss Sud cinema & tv, per coloro che aspirano a diventare attrici. Miss Sud moda, per chi sogna di diventare indossatrice o una modella. Infine, Miss Sud sarà l’ambasciatrice della bellezza mediterranea e dovrà incarnare le tipiche caratteristiche della donna del Sud Italia. Verrà rivelato anche il nome della vincitrice della versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che offre la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare alla competizione.

Le ventisei finaliste sono: Morena Brenca, 15 anni di Roccadaspide, Ludovica Cerracchio, 15 anni di Napoli, Martina Onorato, 13 anni di Agropoli, Alessia Sacco, 18 anni di Napoli, Sabrina Saiz, 18 anni di Napoli, Michelle Silvestri, 16 anni di Capaccio, Noemi De Falco, 14 anni di Castellammare di Stabia, Sharon Bamonte, 19 anni di Bellizzi, Francesca Chiara Merolla, 15 anni di Poggiomarino, Simona Facchino, 18 anni di Fragneto Monforte, Sofia Palluotto, 14 anni di Agropoli, Valentina Cirigliano, 16 anni di Battipaglia, Giulia Napolitano, 18 anni di Albanella; Francesca Onorato, 17 anni di Agropoli, Sara Scognamiglio, 15 anni di Torre Annunziata, Giorgia Ruocco, 18 anni di Battipaglia, Martina Sainato, 20 anni di Sapri, Anna Bellosguardo, 16 anni di Montecorvino Pugliano, Sara Henderson, 20 anni di Torino, Marianna Ciorfito, 24 anni di Roma, Maria Clara Cardoso, 14 anni di Latina, Sabrina Cantore 20 anni di Martina Franca, Gabriella Mendoca, 30 anni da Latina, Simona Caiati,17 anni da Bitonto, Serena Bianco, 18 anni da Putignano, Rossella Perrini, 24 anni di Martina Franca.