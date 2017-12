Domenica 31 Dicembre 2017, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 16:56

Si trovava nella sua roulotte, nei pressi del molo nautico che gestisce, a Foce Sele, ieri sera intorno alle 21.30, quando ha notato i fari di una vettura puntati nella sua direzione. Ha aperto la porta e una persona gli ha chiesto se fosse lui Bartolomeo Gallo. Quando ha risposto di si, è stato aggredito da due persone, che ha riconosciuto come italiane, che lo hanno accoltellato ripetutamente al braccio, al torace, al ventre. Poi si sono allontanati in fretta e lui ha chiamato un amico che lo ha portato all'ospedale di Battipaglia dove gli sono stati messi ben quaranta punti di sutura. «Non ho ricevuto minacce, non so chi possa aver fatto questo» ha spiegato Gallo, ancora incredulo per l'aggressione. Questa mattina, appena uscito dall'ospedale, si è recato in caserma per sporgere denuncia.