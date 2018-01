Giallo a Nocera Inferiore: 17enne trovato morto in un appartamento

Lunedì 22 Gennaio 2018, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 11:45

Sono ancora da chiarire le cause del decesso di un 17enne trovato senza vita in un'abitazione di via Solimena a Nocera Inferiore. Il ragazzo si trovava in casa di conoscenti, non coetanei, dicono gli investigatori. Sono stati loro che hanno allertato i carabinieri della locale Compagnia, una volta scoperto il corpo del giovane originario di Cava de' Tirreni. Non vi sono segni che indichino attività violente o possibili colluttazioni ma la salma è portata all'obitorio dell'ospedale Umberto I dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che potrebbe essere effettuata nelle prossime ore. Intanto sono stati effettuati i rilievi nell'abitazione e i carabinieri stanno lavorando senza sosta per comprendere le cause di questa tragedia.Si è poi saputo che il giovane era in compagnia di una donna di 23 anni in un'abitazione di via Solimena. Avrebbe accusato un malore. Alle 3,30 la ragazza ha chiesto aiuto al 118. Quando è arrivata l'ambulanza la situazione era critica. Il diciassettenne, A. P. le iniziali del suo nome, è arrivato privo di vita all'ospedale Umberto I. Nelle prossime ore l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Gli uomini della sezione scientifica dell'Arma hanno effettuato una serie di rilievi nell'abitazione occupata dalla coppia.